Na koho se může vždy spolehnout? Katie Holmes vyrazila do společnosti se svým nejmilejším doprovodem

Katie Holmes s maminkou Kathleen Stothers-Holmes Profimedia.cz

Pro herečku Katie Holmes (40) je rádkyní, pomáhá jí s výchovou dcery Suri, podporuje ji a často je to právě ona, která s ní jako doprovod vyráží do společnosti. Řeč není o nikom jiném než o hereččině matce Kathleen.

Holmes je sice v případě rodiny stejná tajnůstkářka jako co se týče jejího partnerského života a rozhovory na téma svých nejbližších nedává, když už ale pustí nějakou zmínku do éteru - bývá to prostřednictvím sociálních sítí při příležitosti Dne matek, Dne otců či Mezinárodního dne žen -, jde o láskyplná slova.

O matce Katie hovoří jako o „srdečné a laskavé“, o otci zase jako o „milém, štědrém, chytrém a milujícím“. Právě maminka je hvězdě Dawsonova světa vzorem pro východu dcery Suri.

Tu má Katie s exmanželem, hercem Tomem Cruisem (57). Vztah s Jamiem Foxxem, o němž se mluvilo posledních několik let, herečka nikdy nepotvrdila. Stejně tak jeho údajný konec. ■