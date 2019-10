Opravdu se zřekla dědictví po tatínkovi? Dominika Gottová (46) promluvila

Dominika Gottová na archivním snímku s Karlem Gottem Michaela Feuereislová

Zatímco finský manžel Dominiky Gottové (46) Timo Tolkki je jako neřízená střela a pouští do světa hlášky o tom, jak by se jeho žena měla soudně domáhat Bertramky a miliónů , Dominika se už dávno před tatínkovou smrtí zřekla před notářem svého dědického práva.

Gott (✝80) ji mezitím finančně podporoval a Dominika obdržela i určitou finanční sumu.

„Ano, něco jsem tatínkovi podepsala, ale už nevím, co to bylo. Rozhodně v tuto chvíli nic nenárokuji a počkám na klasické dědické řízení,“ řekla Blesku Dominika s tím, že se o ničem nebavila ani s vdovou Ivanou Gottovou (43), protože si nemyslí, že by na to byla vhodná chvíle.

Navíc se ostře pustila do svého manžela Tima, který podle jejích slov patří do ústavu a vymýšlí si. ■