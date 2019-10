Hana Zagorová sledovala proměnu v sebe samu: Uhádnete, kdo se toho ve Tváři tentokrát zhostil?

Hana Zagorová, Roman Zach a Michaela Badinková Foto: archiv TV Nova

Legendární duet Nech brouka žít, který v originále zpívá Juraj Kukura a právě Hana Zagorová, dostal za úkol herec Roman Zach (46), kterému přišla na pomoc vítězka minulé řady Michaela Badinková (40). „Musím říct, že když jsem tu písničku dostal, tak jsem byl vlastně rád, protože si ji pamatuji z dětství,“ prozradil Roman.

„Ale jak jsem dostal text vytržený z kontextu filmu, tak je to malinko zvláštní. Snad už si nikdo nedovolí zašlápnout broučky,“ svěřil herec. Romana i Michaelu podpořila i samotná Hana Zagorová: „Michaela Badinková je zlatíčko a pan Zach k tomu, to bude fajn. Zpěvačku zároveň dojalo přijetí publika: „Moc jsem se styděla za to, jaké ovace mi udělali diváci, a vůbec jak se ke mně všichni chovali, bylo to strašně krásný a moc si toho vážím.“ ■