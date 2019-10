Gianna Sciortino s fanoušky sdílí svou cestu ke spokojenosti. Profimedia.cz

S váhou prý měla Gianna potíže od dětství. Přestože cvičila a zkoušela mnoho diet, kila se jí držela. Když jí v jejích 18 letech diagnostikovali Syndrom polycystických ovarií, který může být příčinou nabírání na váze, rozhodla se podstoupit podvázání žaludku. I díky tomu je teď o polovinu váhy lehčí než před třemi lety.

„Ale nechci, aby to znělo, že je to jednoduché, protože není. Půl roku před zákrokem jsem musela podstoupit sérii testů včetně psychologického. Musela jsem spolupracovat s nutriční poradkyní a být na tekuté stravě. Ale bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala,“ říká.

Figuru si udržuje zdravou stravou, složenou ze zeleniny, ryb a vody, a cvičením alespoň pětkrát týdně. Její změna je tak výrazná, že ji prý nepoznali ani blízcí známí.

Cestu za štíhlou postavou a spokojeností sdílí na svém Instagramu. „Život je moc krátký na to, abyste dělali, co vás nebaví a byli nešťastní,“ vzkazuje. ■