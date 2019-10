Konec dojíždění vlakem z Opavy: Krásná Miss si s kamarádkou pronajala byt v pražském centru. Neuvěříte, kolik platí!

Karolína Mališová si našla byt v Praze. Super.cz

Po čtyřech letech už ji přestalo bavit dojíždění z Opavy do Prahy, a konečně si v metropoli pořídila bydlení. Karolína Mališová (22) si s kamarádkou pronajala byt už proto, aby to měla jednodušší kvůli práci a také kvůli škole, kterou tady studuje.

"Přestěhovala jsem se na konci léta, i když je to pořád napůl, protože stále dojíždím na Moravu, kde mám rodiče, psa a samozřejmě přítele. Příteli to pochopitelně trochu vadí, ale už jsme spolu hodně dlouho, takže na ta odloučení jsme už od Miss docela zvyklí," věří Karolína, že to vztahu neublíží.

"Ono pořád dojíždět s tím kufříkem a přespávat u kamarádek, když jsou nějaké večerní akce, nebylo zrovna příjemné a už mě to nebavilo. S kamarádkou jsme si našly byt 3+kk v centru, takže to mám všude blízko. Podařilo se nám ho sehnat za dobrou cenu, pro obě ani ne za patnáct tisíc měsíčně. Jinak bych do toho nešla, protože na úplně vysoké noze zatím nežiju," prozradila, když jsme ji potkali na otevření nového make-up salonu. ■