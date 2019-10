Dcera Evy Holubové se ukázala před kamerou: Fotografka Karolína s přítelem natáčela klip pro známou kapelu

Karolína Holubová s přítelem natáčela klip pro kapelu Mandrage. Video: Universal Music

Dceru herečky Evy Holubové (60) známe zejména jako fotografku. Eva o Karolíně velmi ráda mluví, ostatně i o jejím příteli, slovenském herci Matěji Paprčiakovi. Karolína ostatně maminku často také fotí, mj. je autorkou jejích snímků stylizovaných do podob hvězd italské kinematografie.

Nyní se ovšem Karolína i s partnerem, s nímž tráví většinu času v Anglii kvůli studiu, objevila netradičně i před kamerou, přestože herectví se prý nikdy věnovat nechtěla. Spolu s Matějem si totiž zahrála v novém videoklipu kapely Mandrage k písni Vidím to růžově. A herecký talent evidentně zdědila, jak se sami můžete přesvědčit.

Za scénářem a režií klipu stojí úspěšné duo Jordan Haj a jeho bratranec Givinar Kříž. Odvyprávěli ho podle svých slov s jasným romantickým podtextem. „Ačkoliv by mohl na papíře působit neláskyplně, je to rozhodně příběh o lásce a vášni. Myslíme si, že té hudbě bude slušet, a textu ještě více. Je to vlastně takové žánrové pojetí love story po vzoru několika filmů nebo určitých scén z nich, které se nám líbí a připadají nám hrozně sexy,“ říkají Jordan s Givinarem. ■