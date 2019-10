Drsná slova Dominiky Gottové (46): Co řekla o emotivním projevu Jiřiny Bohdalové a co se dělo na smutečním karu?

Dominika Gottová (vpravo) na zádušní mši za Karla Gotta Foto: reprofoto ČT

Velmi dojemný byl na posledním rozloučení projev herečky Jiřiny Bohdalové (88), která rozplakala katedrálu. Dominiku však mrzelo, že ve svém projevu zmiňovala její mladší sestry Charlotte a Nelly, ale na ni a na sestru Lucii (32) se zapomnělo. A to prý Dominiku, která už odletěla zpátky do Finska, hodně zasáhlo.

Záznam: Zádušní mše za Karla Gotta v katedrále sv. Víta

Super.cz

„Velkým zklamáním byl projev Jiřiny Bohdalové, která mluvila jen o Charlotte a Nelly, ale já a Lucie jsme taky jeho děti. Úplně jako by na nás zapomněla. Přemýšlela jsem pak, že nejsme brány jako rodina. S Luckou jsme to sice neřešily, ale mám pocit, že ji to také zasáhlo. Bylo mi to vážně líto a bolelo mě to,“ řekla Blesku smutná Dominika, jež se zúčastnila i smutečního karu.

„Nikdo tam se mnou moc nemluvil, velmi rychle jsem z něj odjela a pak jsem se potkala s kamarádkou z dětství,“ dodala Dominika. ■