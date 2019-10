Dojemný příběh poslední písně Karla Gotta: Takhle vznikal hit Srdce nehasnou, který nazpíval s dcerou Charlottkou

Karel Gott a Charlotte Gottová - Srdce nehasnou Video: Supraphon

„ Ivanka (43) i Karel byli docela upřímní a vlastně mi řekli, že pokud se rozhodnu to napsat, tak že to musím napsat velmi rychle, aby to stihli s Charlottkou nazpívat. To byl i pro mě spouštěcí impuls a tam se ve mně začalo skládat to, o čem by ta píseň měla být, a to bylo tou inspirací,“ rozpovídal se Krajčo, který blížícímu se skonu Mistra moc nevěřil. „Víte co, už takových zdravotních informací o Karlovi bylo dost. On byl vlastně takový super hrdina a vždycky všechno ustál. Ale říkal jsem si, že teď už je to asi vážný, když jsou ke mně takhle upřímní a vlastně jsem měl v podstatě časový limit.“

Richard Krajčo vypráví v rozhovoru o vzniku písně pro Karla Gotta a jeho dceru Charlotte Ellu

Budoucí hit napsal Krajčo jednou v noci za pár hodin, ale měl strach rodině píseň poslat. Reakce byly ovšem podle jeho slov krásné. I spolupráce s třináctiletou Charlotte byla podle Richarda vynikající, i když se jí do toho prý ze začátku moc nechtělo: „Hezky se na to připravovala se svou učitelkou zpěvu, takže taky přišla připravená. V podstatě to pro ni byla její první zkušenost s velkým studiem a zvládla to na jedničku.“

Zpráva o tom, že Karel Gott zemřel se k němu dostala, když byl s kapelou ve studiu. „Stál jsme skoro na stejném místě jako jsem stál tehdy s Karlem. I když jsem věděl, že se to blíží, tak se s tím člověk smiřuje, ale pak když to přijde, tak vás to stejně zaskočí. Říkal jsem si, že to možná není pravda. Ranilo mě to, zavřel jsem se na chvíli ve studiu sám, pustil jsem si tu píseň a trochu jsem se tam dojímal,“ uvedl v rozhovoru Krajčo.

„Já si myslím, že ta písnička je sice smutná a pojí se s tou smutnou událostí, ale má v sobě naději. Sdělením je ten název Srdce nehasnou a že v srdcích lidí, kteří ho milovali, zůstane navždy. To v případě Karla Gotta to platí obzvlášť,“ uvedl frontman skupiny Kryštof.

Poslední hit Karla Gotta Srdce nehasnou možná bude znít dál díky kapele Richarda Krajča - Kryštof. Zvažuje ji totiž zařadit do svého repertoáru k čemuž dostal od Mistra předem svolení. ■