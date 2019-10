Slečny pozor! Tenhle blonďatý fešák je modelem roku a je nezadaný. Jeho holka hlavně nesmí být úplně blbá

Jan Hamal Super.cz

"Jsem nadšený, nečekal jsem to. Je to super," byly první dojmy jediného blonďáka v soutěži. Sám si myslí, že možná i to k vítězství pomohlo. "Jsem jediný blonďák, mám dost výrazný zapamatovatelný obličej. A i modely, které jsem dneska oblékl, mi padly dobře," říká.

V modelingu je nováčkem, i když nabídky dostává už dva roky. "Už jsem měl dlouho nabídku. Oddaloval jsem to kvůli škole. Mám ale dobré výsledky, tak jsem do toho šel. Dostal se do této soutěže a prorazil až sem. Byla by škoda nevyužít šanci," vysvětluje.

Přítelkyni nemá. Mladé slečny mají šanci. "Typ vyhraněný nemám. Jen nesmí být úplně blbá," dodal s úsměvem. ■