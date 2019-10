7 herců, kteří si při natáčení způsobili trvalé zdravotní problémy

Tyto hvězdy kvůli rolím ohrozily své zdraví. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jared Leto

Jak je známo, Jared Leto (47) se nedrží zpátky, když jde o fyzickou proměnu kvůli roli. Jako extrémního hubeňoura ho fanoušci znají například z filmu Requiem za sen, byl to ale film Zavraždění Johna Lennona, který ho málem připravil o zdraví. Pro roli vraha slavného hudebníka Leto přibral tolik, že začal mít zdravotní potíže. Trpěl dnou a vše zašlo tak daleko, že nemohl vůbec chodit. Kvůli bolesti v chodidle ho museli přepravovat na vozíku a trvalo mu rok, než své tělo dal jakž takž do pořádku.

George Clooney

George Clooney (58) pro roli v dramatu Syriana z roku 2005 sice nemusel podstoupit velkou fyzickou proměnu, během natáčení jedné scény si však rozsekl hlavu a poranil míchu. To mu způsobilo takové migrény, že herec dokonce uvažoval, že si raději vezme život, jak svěřil časopisu Rolling Stone. Lékaři po třech týdnech odhalili příčinu bolesti a dali herce dohromady, ovšem musel brát silné tišící léky a migrén, i když už ne tak extrémních, se prý nikdy nezbaví.

Sylvester Stallone

Herec Sylvester Stallone (73) se při natáčení zranil tolikrát, že už sám v žertu říká, že úspěšnost svých filmů hodnotí podle toho, jak moc se při jejich tvorbě zničí. Byl to ale snímek Expendables: Postradatelní 3, při kterém se málem zmrzačil úplně. Herec spadl tak nešťastně, že musel na operaci páteře. Trvalé následky má dodnes, což herci ale stejně nejspíš nezabrání v natáčení akčních filmů.

Linda Hamilton

Hvězda Terminátora Linda Hamilton brala svou roli Sarah Connor velmi vážně. Při natáčení slavné výtahové scény v pokračování Terminátor 2: Den zúčtování si ale zapomněla nasadit špunty do uší. Výstřel pak způsobil, že má herečka vážně poškozený sluch.

Bruce Willis

I Bruce Willis (64) doplatil na to, že neměl špunty v uších. Při natáčení Smrtonosné pasti téměř kompletně přišel o sluch v levém uchu. Často je vidět, jak během rozhovorů žádá, aby mu otázku zopakovali. Je to jednoduše proto, že špatně slyší.

Daniel Craig

Představitel Jamese Bonda se během natáčení filmů o slavném agentovi 007 málem přizabil hned několikrát. Při natáčení Spectre si však během bojové scény poranil koleno tak ošklivě, že musel na operaci. To by ovšem znamenalo, že se natáčení pozastaví na minimálně půl roku, a to herec nechtěl dopustit. Nakonec prodlení trvalo jen dva týdny a Craig dotočil snímek v ukrutných bolestech. Po natáčení podstoupil hned několik operací kolene, ale dodnes s ním má problémy. Sám se nechal slyšet, že další díly Bonda bude točit, dokud mu budou držet kolena pohromadě.

Angelina Jolie

Angelina Jolie (44) není z hereček, které by se zalekly akčních scén a rozhodně jí nikdo nemůže vyčítat, že je dělá napůl. Pro snímek Salt se musela naučit kombinaci muay thai a krav magy, absolvovala dvouhodinové tréninky až 4krát týdně. Při natáčení závěrečné scény se uhodila do hlavy a zůstala jí jizva. Zranění naštěstí nebylo vážné a jizva není nijak viditelná, ale herečka o ní ví a jistě na ni nikdy nezapomene. ■