Mahulena Bočanová si zahraje ve vysněném seriálu: Bude opilá a agresivní

Nová role ji moc bavila. TV Prima

Mahulena Bočanová (52) miluje detektivky, a to především Columba. Když přišla nabídka zahrát si epizodní roli v seriálu Temný kraj, neváhala proto ani minutu. Dokonce si o roli už dávno chtěla říct.

Jak je známo, hlavní postavu seriálu představuje Lukáš Vaculík (57), Mahulenin blízký kamarád, který ztvárňuje vyšetřovatele Petra Kraje.

„Známe se snad třicet, možná čtyřicet let a jsme přátelé, vídáme se téměř denně. Hrajeme spolu v divadle manželské role a docela jsem mu to záviděla. V duchu jsem si říkala, jestli mu mám říct, aby mi tam nějakou roličku nezařídil, ale přišlo mi to hloupé. Vidíte – a za čtrnáct dní mi volali,“ raduje se Bočanová.

Zahraje si neoblomnou alkoholičku, přitom je sama abstinentka

Mahulena bude představovat investigativní novinářku Sabinu, která marně pátrá po zmizelé kolegyni. Charakter Sabiny je vcelku složitý, nejen že je rázná a neústupná, ale mimo jiné i alkoholička, která v opojení předvádí agresivní výstupy. Scénář Mahulenu překvapivě vůbec neodradil, naopak je novou výzvou doslova nadšená.

Ona sama přitom před rokem s alkoholem sekla. Chtěla dát svému tělu detox. Dokonce se dušovala, že přestane pít nadobro. Slib sice v létě párkrát porušila, ale vždy zůstalo maximálně u jedné sklenky vína. ■