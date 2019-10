Dominik Vodička bude ve StarDance v páru s herečkou Veronikou Khek Kubařovou Foto: archiv České televize

„Měla jsem ohromnou radost. Byla jsem za něj šťastná,“ fandila Dominikovi přímo v hledišti Národního divadla. „Musím ale říct, že ta bílá váza nemění nic na tom, co si o něm myslím a co z něj od začátku cítím. Představení Kytice jsem viděla, ale byla bych na něj pyšná, i kdyby tu cenu nedostal. Říkám mu teď Pan Oceněný, ale to, jak si ho vážím od začátku, to se nezměnilo,“ lichotila svému tanečnímu partnerovi.

Dominik Vodička po udělení cen děkoval kolegům z Pražského komorního baletu i rodině za podporu

Po boku Vodičky, kterému se po vyhlášení jeho jména „málem zastavilo srdce“, jak svěřil, se Veronika televizním divákům poprvé představí v sobotu 12. října v úvodním kole StarDance. To bude poctou zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi, jenž 1. října podlehl leukémii. ■