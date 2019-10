Pavla Calltu předběhl mladší bratr, který už má syna: Zpěvák v novém klipu bilancuje o rodině a kariéře

Pavel Callta - Vzpomínky

„Během koncertu ve Foru Karlín pokřtím nové album Součást a knihu Moje momenty, do které právě vybírám finální fotky,” vysvětluje zpěvák. Jde o autentický deník, který si Pavel psal od čtrnácti let. „První zápis je z roku 2003, takže bylo co sepisovat a na co vzpomínat,” říká s úsměvem Pavel, který hledal spisovatelskou múzu během léta mimo jiné na řeckých a chorvatských plážích.

„Rád bych se podělil o životní cestu, která měla svoje úskalí a překážky. Od čtrnácti let jsem chtěl být zpěvákem a kniha vlastně popisuje moji cestu ke splněnému snu,” upřesnil. Jak Pavel dodává, rád by nejen svým fanouškům nabídl motivační knížku o pádech, o životě, o lásce i depresi. Doporučuje každému, aby si psal deník nebo kroniku, nebo to přinejmenším alespoň zkusil.

„Nezdá se to, ale člověk toho dost zapomene, nebo vidí úplně jinak, než to bylo ve skutečnosti. Když jsem narazil na část s mamkou, je neuvěřitelný, jak jsou všechny ty emoce autenticky uložený na papír. Bude to vážně moje nejsrdcovější dílo, který jsem kdy v životě vydal,” míní Pavel.

Rodina znamená pro Pavla hodně. Kus jeho srdce patří od 2. června také synovci Filípkovi. „Můj mladší bráška už je tatínek a já jsem hrdej strejda. Teď jsem na řadě asi já, brácho. Dávám tomu rok. Maximálně šest,” prohlásil se smíchem v čerstvé roli strýčka. S oběma kluky, Filípkem i bráchou Danielem, už v srpnu strávil dovolenou v Dubaji. „Je to vážně boží stvoření, jsem šťastnej a pyšnej strejda,” dodal.

Jinak bylo jeho léto hodně pracovní, na koncerty cestoval v dodávce a objel s ní skoro celou republiku. Teď už se příliš vyrušovat nenechá a bude se soustředit na svůj velký den, kdy zazní i jeho nový singl Vzpomínky, k němuž vydal videoklip. Je o rodičích, kteří úspěchy svého syna sledují bohužel tam odněkud z nebe. ■