Vážná nemoc jí vzala bývalého přítele a ohrozila maminku. Leona Machálková nedá dopustit na prevenci

Do osudu Leony Machálkové (52) už několikrát zasáhla zákeřná rakovina. S nemocí se v minulosti potýkala zpěvaččina maminka a zákeřné chorobě podlehl její bývalý partner a otec syna Artura Bořek Šípek.

Díky svým životním zkušenostem si zpěvačka uvědomuje, jak důležitá je prevence. „Kolikrát se můžeme domnívat, že jsme v pořádku, a ono už se něco děje. Nemyslím si, že jsem hypochondr, když chodím na preventivní prohlídky k lékaři. Beru to tak, že se nemusím trápit nějakými domněnkami, nechám to na odbornících a mám čistou hlavu. Vždyť přece víme, že když se problém objeví včas, mnohé se dá zachránit,” říká Leona a jedním dechem dodává: „Ráda samozřejmě podporuji akce jako byla tato s Mamma Help, protože soucítím se ženami, které bojují s rakovinou prsu.”

Leona se společně s kolegyní Evou Burešovou na zahájení bohulibého projektu Měsíc v růžové před pražským nákupním centrem Eden učila, jak provést samovyšetření prsu. Zároveň chodí na pravidelná vyšetření k odborníkům. „Dávno nechodím jen na pravidelnou návštěvu k zubaři a na zubní hygienu, ale také ke gynekologovi a na vyšetření prsou. Protože mi bylo padesát let, jednou za rok jdu na tzv. generální prohlídku, abych měla přehled, jestli je tělo v pořádku. Můžu to všem vřele doporučit.”

Machálková naštěstí neměla osobně niky problém s nádorem. Její blízcí bohužel ano. „Moje maminka měla několik zdravotních problémů: třeba nezhoubnou bulku na prsu či děložní myomy. Vše chudáček zvládla dobře, ale dost ji to natrápilo. V mém okolí se také jedna z mých kamarádek potýkala s rakovinou prsu, nicméně tento onkologický problém včas podchytili a ona se dnes těší dobrému zdraví. Zkrátka: bylo to včas,” oddechla si Leona. Její expartner Bořek Šípek takové štěstí bohužel neměl a nemoci podlehl.

„Můj partner Bořek měl sice rakovinu slinivky, kterou objevili v pokročilejším stadiu, ale asi bych tuto událost nespojovala s nějakým zdviženým prstem. Tak jako tak se snažím být zodpovědná ke svému zdraví kvůli sobě a samozřejmě i kvůli synovi Arturovi, který mě určitě ještě v životě bude potřebovat a kterému bych chyběla. Život mám ráda a jsem za něj vděčná svým rodičům, tak se přece musím zajímat o své zdraví. Držím palce všem ženám a ráda bych je opravdu touto cestou přiměla k tomu, aby se měly více rády a staraly se o své zdraví,” dodává Leona Machálková. ■