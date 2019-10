Kateřina Klausová Super.cz

"Operace nakonec nebyla nezbytná. Záhadně se to zahojilo, pomohlo, že jsem nohu začala zatěžovat. Kovy v noze nikdo nechce, jsem ráda, že to pomohlo," řekla Super.cz Klausová na večírku, kam poprvé dorazila "po svých" bez berlí.

Podpatky zatím nenosí. "Na ty je ještě příliš brzy. Nechci to pokoušet," říká.

Kateřina přiznává, že od té doby, co se jí stalo zranění, už pěšky v noci sama nechodí. Raději využívá služeb taxi. "Tři měsíce na to jsem šla stejnou cestou a zavolala jsem si taxíka. Jsem ponaučená. Říkám si, že je zbytečný riskovat večer. Ráda chodím, počítám kroky. Ale co je lepší? Jednou si vzít taxíka, nebo nechodit tři měsíce?" dodala Klausová. ■