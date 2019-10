Přátelé po letech znovu pohromadě: Z této společné fotky herců z oblíbeného seriálu jdou fanoušci do kolen

Přátelé se po letech objevili spolu. Profimedia.cz

Zatímco Cox s Aniston jsou nejlepšími kamarádkami a často se k nim připojuje i Lisa Kudrow alias Phoebe, pánská část seriálových hrdinů si na společná shledání příliš nepotrpí. Ikonický sitcom navíc letos slaví 25 let od uvedení na obrazovky.

V červnu se Aniston v show Ellen DeGeneres svěřila, že by se klidně nechala uvrtat do oživení seriálu. „Říkala jsem, že bych do toho šla, holky byly také pro, stejně tak si myslím, že i kluci. Může se stát cokoli,“ nechala se slyšet. Uvidíme, jestli se herci k něčemu přeci jen nechají přemluvit a fanoušci se znovu dočkají svých oblíbených Přátel na televizních obrazovkách. ■