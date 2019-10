Adela Vinczeová ve své první divadelní roli. Na jevišti se představí s manželem, režíroval ji tchán

Adela Vinczeová s manželem Viktorem se českému publiku představí ve hře Odchody vlakov v rámci přehlídky Slovenské divadlo v Praze. Foto: Divadlo ŠOK/ Juraj Cisár

Doménou Adely Vinczeové (38) je moderování, to všichni víme, nevyhýbá se ale ani jiným zkušenostem ze světa šoubyznysu. S Richardem Müllerem absolvovala turné Ona a on a vidět je i na divadelních prknech. Jako herečka se představí i v rámci 21. ročníku přehlídky Slovenské divadlo v Praze, již pořádá Divadlo Bez zábradlí. Začíná v pátek 27. října.

Na scéně Divadla Bez zábradlí se vystřídá několik slovenských souborů. Přehlídku zahájí Radošinské naivné divadlo s inscenací Čo sa sníva trpaslíkom; dále Astorka Korzo ´90 s adaptací slavného filmu Lásky jedné plavovlásky, již divadelně zpracovali Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka; a vystoupí také Divadlo ŠOK se situační komedií Odchody vlakov.

Právě v té bude účinkovat Vinczeová a s ní její manžel Viktor Vincze. Příběh o dvou neúspěšných hercích, kteří se snaží zachránit představení, pověst i milostný vztah, navíc nazkoušeli pod režijním dohledem tchána, respektive otce Viktora Vinczeho st.

„Kombinace profesí herectví a moderování je výborná. Jako herečka totiž vůbec nemám trému a nemusím přemýšlet, co řeknu, jak zareaguji, jak se bude daný večer vyvíjet. Na jevišti máte jasnou linku a užíváte si daný text. Je to příjemná změna,“ uvedla Adela s tím, že jde o její první divadelní zkušenost. „Užíváme si s manželem i zájezdy, jsou to pro nás takové výlety,“ dodala. ■