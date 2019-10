Růžena Merunková Profimedia.cz

Tuto herečku, dabérku a recitátorku, která se narodila 21. března 1940 v Lysé nad Labem, přitahoval kouzelný svět divadla už od dětství. Vyrůstala totiž s rodiči ochotníky a na „jevišti“ v rodinné cukrárně se ráda předváděla už jako malá holčička.

Původně ale směřovala k úplně jiné profesi. „Měla jsem už podepsanou smlouvu na zdravotní sestru do Motola. Maminka mi říkala, že E. F. Burian přijímá lidi do studia při fakultě DAMU. Já tam jela a druhý den už jsem nebyla zdravotní sestřička,“ uvedla pro Český rozhlas Růžena Merunková, která získala první angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích.

Čím upoutala Jiřího Klema

Nejdéle - 28 let - působila v Realistickém (dnes Švandově) divadle na Smíchově, kde hned od počátku dostávala velké role.

„Seděl jsem v hledišti, Růžena přišla, vypjala hruď a knoflíček cvrnknul do židle přede mnou. To byl můj nejsilnější zážitek z Realistického divadla,“ zavzpomínal v rozhlase na jejich seznámení kolega Jiří Klem (75).

Se svým nezaměnitelným hlasem se Merunková uplatnila i jako výborná recitátorka a dabérka – jejím hlasem k nám promlouvají mj. Sophia Loren, Anjelica Huston či Lauren Bacall. Herečka také zcela právem získala v roce 2006 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Trapas se psem

Na divadlo vzpomíná Merunková moc ráda a při jedné příležitosti zmínila i svůj humorný zážitek: „Hodně veselých věcí jsme zažili s Jiřinou Štěpničkovou. Vodila si tajně do divadla čínského palácového psíka. Říkala: Zavři šatnu, aby za mnou neutíkal! Já zapomněla a on přišel na jeviště, když se to nejmíň hodilo,“ prozradila.

Z přísahy sešlo

S manželem Milošem Hlavicou (✝81) prožila Merunková šťastné půlstoletí. Jejich vztahu přitom původně nikdo moc šancí nedával. Seznámili se v Realistickém divadle krátce poté, co si Hlavica prošel rozvodem s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou (83) a tehdy se zapřísahal, že žádnou další ženskou nechce vidět nejméně dalších deset let.

Jenže člověk míní a osud mění – krásná Růžena Merunková ho okouzlila natolik, že z přísahy sešlo a záhy následovala svatba. „Já nevím, co se stalo, ale já se tehdy zamiloval,“ přiznal Hlavica po letech v rozhlase. Zlí jazykové, kteří jim prorokovali nanejvýš půl roku společného života, se pořádně sekli. Pár rozdělila až Hlavicova smrt v srpnu 2015.

Těžká životní zkouška

Manželé vychovávali dvě děti, syna Lukáše Hlavicu (53), který se stal také hercem a režisérem, a dceru Annu, provdanou Bendovou (✝33). V roce 2008 ale čelili obrovské životní tragédii – dcera v roce 2008 zemřela po pětiletém boji s těžkou nemocí.

I ona podědila herecké geny a v průběhu své krátké kariéry působila na prestižních pražských scénách, mj. v Činoherním klubu a v Divadle Komedie. Po sobě zanechala syna Mikuláše. ■