Nežer a ani nepij, ať si neroztáhneš žaludek! Sportovní gymnastika za komunistické éry Olgu Šípkovou doháněla k anorexii

Olga Šípková kvůli nárokům trenérů trpěla hlady. Michaela Feuereislová

"Hned od jedenácti, kdy holka vleze do puberty, mi bylo zakazováno jíst. A to i slovy: Nežer a ani nepij, ať si neroztáhneš žaludek! Žádná pravidla, žádná doporučení, jenom prostě nejez," vzpomínala. To už je opravdu jen krůček k mentální anorexii, která se naštěstí Olze vyhnula, protože měla dobré rodinné zázemí. "Myslím, že právě v rodinných vztazích a nekomunikaci má anorexie největší kořeny. Takže já se jen trápila, že se nemůžu najíst, což tedy není málo," myslí si.

"Ale psychicky jsem to odnášela, protože když v pubertálním věku na holku, která ani není tlustá ani ošklivá, je kladen nátlak ve smyslu, že je na nic a tlustá, nesete si to v podstatě až do konce života. Ne že bych se tím trápila každý den, ale pořád mám nad sebou ten pomyslný bič. Není to tak úplně špatné pro ženu, ale nemusela bych to řešit. Nicméně mi gymnastika hrozně pomohla v další kariéře vrcholového aerobiku," míní.

To všechno bylo pro Olgu poučením i ve vztahu k jejím dvěma dětem, hlavně k dceři Adéle, které je patnáct. "Když jsem dospívala, byly jsme tři děti těsně za sebou, rodiče neměli tolik času, tolik se nám nevěnovali, což se snažím dělat já. Adélce dávám lásku, důvěru a komunikaci. Každý den jí říkám, že je krásná. Ano, chce být hubená, vidí youtuberky a všechny ty nesmysly, ale máme to s rozumem, protože ví, že se o mě může opřít," vysvětlovala Šípková.

"Vymýšlíme, co si dáme k jídlu, chodí se mnou nakupovat, vybíráme to, děláme si dohody, že větší část košíku bude o zdravé výživě. Není to o zakazování a přikazování, ale o komunikaci a doufám, že se to daří," upřesnila Olga, která je ráda, že se její děti nevěnovaly ani nevěnují sportu na vrcholové úrovni.

"Synovi je už třicet, je fotograf a grafik a sportuje rád, ale ve svém volném čase. Adélka, která je na gymnáziu, prošla gymnastikou a sportovním aerobikem a teď dělá tanec. Ale také jenom jako koníčka, nikde nezávodí," uzavřela. ■