Bezděková myslí na zadní vrátka a hledá seriózní práci: Nemůžu se do konce života fotit na Instagram

Českou Miss vyhrála v roce 2016 . Bylo by ale bláhové si myslet, že jí tento titul automaticky zaplatí složenky. Andrea Bezděková (24) se musí sama snažit, aby si na živobytí vydělala. Kromě modelingu si kráska vydělává také díky sociálním sítím.

„Momentálně balancuju na té úzké hranici, kdy jsem jeden týden víc modelka a druhý víc influencerka,” svěřila se na představení nové tiskárny fotek, kam byla pozvaná právě jako hvězdička internetu.

„Být influencer je pohodlné, protože vás to přesvědčí o tom, že je o vás postaráno, ale vyšší ambice jsou na místě,” nakousla svůj plán Bezděková a dále uvedla: „V budoucnu bych do toho chtěla zařadit víc. Pořád laboruju nad tím, že se vrátím zpátky do školy. Určitě bych nechtěla zůstat jen u toho fotit se na Instagram.”

Kráska se nechce spoléhat jen na svět jedniček a nul a přemýšlí o skutečném povolání. „Tohle téma všichni cítíme, sociální sítě jsou na svém vrcholu a je potřeba myslet na zadní vrátka. Já jsem jednou zažila, co to znamená ztratit Instagram. Člověk se nehroutí, ale je potřeba počítat i s touto eventualitou,” uvedla Andrea.

Upřednostňuji nějaké podnikání, abych zůstala dál svým pánem. Jsem zvyklá, že si své aktivity uspořádám podle sebe,” říká Andrea Bezděková. ■