Lucie Bílá už tři roky nepije alkohol: Může za to přítel Radek!

Lucie Bílá se rozloučila s alkoholem, bez masa být ale nemůže. Super.cz

Lucie Bílá (53) je v nejlepší životní kondici a plná elánu do práce. Těší se, až se na jeviště Hudebního divadla v Karlíně vrátí její oblíbený muzikál Addams Family, plánuje velký vánoční koncert v O2 areně a chystá turné k nové desce, které jí vyjde za necelé dva týdny.

"Budu mít taky svoji kávu, čtyři druhy, jednu instantní a taky i čaj. Budu mít i svoje hrnečky, aby si to lidi, až si pustí moje cédéčko, mohli vychutnat se vším všudy. A tím, že nepiju alkohol, tak kávu miluju," překvapila nás trochu Lucie, která se dříve sklence nevyhýbala.

"Alkohol nepiju už třetí rok. Mám pocit, že co jsem měla, tak už jsem vypila. Nějak mě to přestalo bavit a nechtěla jsem v tom hezkém období přijít ani o jedinou chvilku."

Zpěvačka přestala pít v době, kdy se dala dohromady se současným partnerem Radkem Filipim. "Jsou partneři, se kterými se začne pít, a pak jsou partneři, se kterými se přestane, protože to tak stojí za to, že to nechcete ničím pokazit. A alkohol mi nechybí," dodala.

Lucka dokonce zkusila být na čas i vegetariánkou. Ale zjistila, že bez masa být nemůže. "Zkusila jsem to půl roku, ale úplně jsem ztrácela balanc. Jsem typ, co maso musí jíst. Ale dodržuju pravidla, protože v kondici se člověk musí udržovat. Nejde to samo, a kdybych tomu nechala volný průběh, asi bych takhle nevypadala. Ale teď jsem spokojená a Ráďa taky," uzavřela. ■