Dara Rolins a Karel Gott Profimedia.cz

Slovenská zpěvačka celou středu truchlila a nechtěla komunikovat s médii. Ve čtvrtek se ale na svém Instagramu k úmrtí obou přátel vyjádřila dojemným textem.

„Toto je ten moment, kdy se těžko hledají slova. Další po hromadě slov, co už zazněla. Dvě smutné události za sebou. Odešli další dva lidé, kteří patřili do mého života. Jeden v den svých narozenin. Můj dobrý kamarád, bývalá láska, velký bojovník Petr Vlasák, navždy v mém srdci.... A druhý, božský Kája.“

Doufá, že hezké vzpomínky vytěsní smutek

Dara si přeje, aby šťastné vzpomínky na Gotta převažovaly nad těmi, které připomínají jeho ztrátu.

„Je mi smutno, i když vím, že pocit štěstí a radosti z toho, že jsem Karla potkala, poznala, "zažila", je mocnější a o mnoho více nezapomenutelný. Přeji si, aby den, kdy Karel odešel, byl pro mě, pro všechny, co ho milovali, a hlavně pro jeho rodinu, jen okamžikem, který budeme schopni každým dalším dnem vnímat s menší bolestí, a více než v slzách na něj budeme vzpomínat s úsměvem. Ani dnes to ještě nedokážu, ale vím, že jeho život, talent, stopa, kterou po sobě zanechal, si zaslouží být oslavována, ne oplakána. Karel Gott je nesmrtelný. Je to jeden z nejúžasnějších lidí, které jsem na cestě svým životem potkala.“

Smrt významného zpěváka jí navíc připomněla odchod jejího tatínka. „Tuto sobotu by měl narozeniny můj táta. Karla jsem znala, když jsem byla stejně stará jako moje Laura. Byl mým vzorem, trpělivým učitelem a upřímným nadšencem, pokud šlo o můj talent. Vždy mi extrémně lichotilo a vážila jsem si jeho obdivných slov na mou adresu.“

Karel Gott byl pro ni druhým otcem

Po pracovní stránce ale i v osobním životě pro ni byl Karel víc než jen kolega a kamarád.

„Dívala jsem se na něj jako na boha, můj druhý, "hudební" otec. Přesně tak jsem ho vnímala. Pro malou holčičku ve velkém světě šoubyznysu byl jeho laskavý, otcovský přístup pochvala, povzbuzení a nefalšovaná radost z každé mé noty neskutečným hnacím motorem. Silnou motivací v odhodlání hudebně růst, být lepší, nezůstat jen tou dětskou hvězdičkou. Jsem mu vděčná za mnoho. Moje láska a obdiv k tomuto člověku jsou nezpochybnitelné jako on sám. Děkuji,“ napsala zarmoucená Rolins na závěr. ■