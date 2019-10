Ti dva jsou si souzeni. Voříšek vedle svého o patnáct let mladšího fešáka jen září

Mají snad i stejný šatník? Herminapress

Naposledy moderátor Primy a tiskový mluvčí a vedoucí oddělení komunikace ministerstva spravedlnosti vyrazili na českou premiéru filmu Joker. Na projekci vítězného filmu Benátského filmového festivalu to oběma pánům velmi slušelo. I slepý by poznal, že ti dva k sobě prostě patří. Je zajímavé, jak si začali být partneři v průběhu let stále víc podobní, což umocňují také podobně zvolené outfity, kterým dominovaly podobné kožené bundy z lesklé kůže.

Voříškovi vztah s o patnáct let mladším fešákem opravdu velmi svědčí. ■