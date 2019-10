Průšová, Krainová i Bendová v slzách: Celebrity oplakávají smrt expartnera (✝45) Dary Rolins

Petr Vlasák bude chybět mnoha lidem. Profimedia.cz

Velmi těžce zasáhla smutná zpráva jeho bývalou partnerku Kateřinu Průšovou (35). „Hrozně to bolí. Petr byl mojí velkou láskou. Nemůžu vyjádřit slovy, co cítím. Byli jsme přátelé i po letech, je mi to strašně líto. Byl to obrovský bojovník. Upřímnou soustrast jeho manželce Gábině a jeho malé dcerce. Holky budou potřebovat hodně síly,” svěřila se nám se slzami v očích misska a modelka Kateřina Průšová, která s Petrem chodila přes tři roky.

Řadu let pojilo Vlasáka přátelství i pracovní vztahy se Simonou Krainovou (46), která jeho odchod nese těžce. „Je to příšerně smutné. Odešel úžasný kluk. Léta byl plný optimismu, dobré nálady. Byl to jeden z nejlepších, nejhodnějších a nejlepších lidí. Je mi to nesmírně líto, už proto, že tady nechal svou úžasnou ženu a Simonku. Dneska je hrozný den," uvedla Simona Krainová.

Na Vlasáka vzpomíná také Monika Absolonová. „Je mi to strašně líto. Peťa byl vždycky veselý, milý, krásný kluk. A nezlomila ho ani ta svinská nemoc. Pořád bojoval. Strašně mě to mrzí. Upřímnou soustrast jeho ženě a celé rodině, spravedlnost evidentně nezafungovala,” uvedla pro Super.cz Monika.

Vlasáka pojilo i letité přátelství s Alicí Bendovou (45), která se mu snažila být oporou i v období, kdy opětovně bojoval s vážnou nemocí. „Velmi truchlím. Komunikovala jsem s rodinou a nejbližšími kamarády,” uvedla Super.cz Bendová.

Smrt mladého muže v nejlepším věku, který zde zanechal manželku Gábinu a devítiletou dceru Simonku, zasáhla také modelku Kláru Medkovou, která se stala několikrát tváří kampaně Vlasákovy značky a s podnikatelem ji pojilo letité přátelství.

„Je mi to moc líto, už vzhledem k tomu, že po sobě zanechal malou dceru a milující ženu,” posteskla si Super.cz Medková a dále uvedla: „Na Petra si vzpomínám jako na energického člověka, pařmena, playboye. Takhle ho mám ve vzpomínkách. Bohužel vím, že se delší dobu potýkal s nádorovým onemocněním a to ovlivnilo i jeho život. Snad to bylo vysvobození a bude král trenýrek v nebi. Vyjadřuji soustrast celé rodině.” ■