Prý je tlustá! Fanoušci se obuli do Terezy Kerndlové. Takhle rázně zpěvačka zareagovala

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Zpěvačka si z toho ale rozhodně nic nedělá. Není divu. Kerndlová patří mezi naše nejvíce sexy zpěvačky a rozhodně na tom nic nemění, jestli má pár kilo dole nebo nahoře

"Prý jsem tlustá a tohle je moc, tamto málo... chtělo by to začít cvičit, nepřehánějte to. Furt se najdou lidi, co raděj a moralizujou, sami bůhví, co maj za tajemství, když ani nemáte vlastní profilovky," napsala Tereza na sociální síť.

"Ale víš, jak: je mi jedno, kdo co hovorí... Já jen, že mě nepřestává udivovat, že to někoho baví. Poučovat, radit, hodnotit. Mně je takhle dobře a šťastně. Komu to vadí?" dodala rázně zpěvačka. ■