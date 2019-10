Gemrotová je po rozchodu vyhublá na kost, tělo kolabuje z vyčerpání. Zachraňují ji kapačky

Michaela Gemrotová Super.cz

"Hodně pracuju a snažím se vydržet. Mám pocit, že moje tělo začíná být unavené a začíná stávkovat. Jak bývám normálně aktivní a fresh, tak teď to tak není," řekla Super.cz Michaela.

"Ale mám kolem sebe dobré lékaře a ti mi pomáhají tělo nahodit. Kolabuje mi tlak, chybí vitamíny. Musím se dát do kupy," vysvětluje. "Chodím na podpůrné kapačky. Lepší by byl samozřejmě odpočinek, ale momentálně na to nemám čas. Proto mi musí pomoci lékaři," dodává s tím, že polevit nemá v plánu ani další měsíce.

"Pracovní maraton mi končí v lednu. To mám poprvé pár dní volna. Jsem za práci ráda, musím platit složenky a taky mě to baví. A nemám tak čas myslet na blbosti, i když člověka hodně věcí tíží. Jen tělo si to asi úplně nemyslí," uzavřela. ■