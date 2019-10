Monika Štiková (46) je do svého zajíčka pořád blázen: Takhle s o 24 let mladším hokejistou tokala na dovolené

Monika Štiková s přítelem Foto: Instagram M. Štikové

Vztah s hokejistou, který je o 24 let mladší, Monice Štikové svědčí. Výrazně omládla a sluší jí to. Páreček spolu nedávno vyrazil na výlet do Amsterdamu.

Monika Štiková je s přítelem pořád šťastná.

Super.cz

A bylo vidět, že oba zářili spokojeností. Dříve drsná máma z televizní reality show teď nešetří zamilovanými slovíčky. „Miluju tě,“ vyznala Petrovi lásku Monika, která byla v Amsterdamu nadšená nejen z památek, ale i nákupů, které jí mladý hokejista hojně dopřává. ■