Dvojčata, která si v Přátelích zahrála dceru Rachel a Rosse, vyrostla do krásy: Pochlubila se snímky z natáčení

Seriálovou dceru Jennifer Aniston v Přátelích ztvárnila dvojčata Noelle a Cali. Profimedia.cz

Cali se ku příležitosti 25. výročí seriálu na svém Instagramu pochlubila snímky z natáčení, které svět nikdy před tím nespatřil. Na prvním snímku s dívenkou pózují všechny slavné dámy ze seriálu, Jennifer Aniston (50), Courteney Cox (55) a Lisa Kudrow. Na dalším je pak v náručí Aniston.

Děvčata, která ztvárnila Emmu v letech 2003-2004, v minulosti přiznala, že se na seriál nesměla podívat, dokud jim nebylo 13. „Z natáčení si nic nepamatuji, ale viděla jsem fotky,“ svěřila Cali. Jejich matka Gretchen Carpenter pak doplnila, že se k jejím ratolestem během natáčení všichni chovali skvěle.

Také doplnila, že se její dcery stále věnují herectví, i když už ne tolik. „Holky chodí normálně do školy, občas zajdou na nějaký konkurz, ale není to prioritou,“ doplnila. Cali a Noelle se letos objevily například v hororu My. ■