Davida Kollera okradli: Celková škoda je za půl milionu

David Koller přišel o materiály na novou desku. Herminapress

Do studia se zloději dostali navzdory zamřížovaným oknům. „Přišli jsme o materiál na novou desku. To je asi nejdůležitější věc. A kromě toho zloději vzali všechno, co tady bylo,“ řekl Top Staru Kollerův spolupracovník, kytarista Michal Pelant.

Zmizel počítač s veškerou hudbou za posledních x let i disky se zálohami. „Plus nástroje. Měl jsem kytary od Davida, jednu dvanáctistrunku, kterou jsem chtěl jednou prodat. Na ní složil třeba Ameriku,“ vypočítal Pelant.

Nejvíc však muzikanti litují ztráty písniček. „Třeba si na to zase vzpomeneme, ale bude to další práce,“ posteskl si Koller.

On i kolega ale berou ztrátu sportovně. „Teď oslavujeme a zapíjíme to a vytyčujeme si nový cíle,“ říká Pelant a Koller ho doplňuje: „To není tragédie. Aspoň si to budeme líp zálohovat. A nebudeme si kupovat zbytečně drahý krámy.“ ■