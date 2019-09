Nejlepší máma, nejlepší táta a polibek přede všemi: Harry a Meghan se v Africe uvolnili

Harry a Meghan za sebou mají další den návštěvy Kapského Města. Profimedia.cz

Jako by doma v Londýně nechali všechny starosti a stres a do Afriky přijeli s čistou hlavou a úmyslem si to co nejvíc užít. Princ Harry (35) a jeho žena Meghan (38) se hned v úvodu návštěvy černého kontinentu nechali přesvědčit k tanci a pohodová atmosféra, zdá se, pokračuje i dál.