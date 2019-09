Talent - go go tanečnice Video: archiv FTV Prima

Že se to v show Česko Slovensko má talent hemží sebevědomými soutěžícími, jsme si už tak nějak zvykli.

Usměvavá Barbora Cábová z Českých Budějovic působí jako go go tanečnice a svůj sexy taneček se rozhodla předvést i v Talentu. Energický taneček prý na večírcích všichni obdivují.

„Zdědila jsem talent po mamce, která to nikam nedotáhla, ale já jí dokážu, že to někam dotáhnu a že na to mám,“ hlásala zaníceně dívčina v růžové sukénce, síťovaných punčoškách a v podprsence.

„Na párty mě každý obdivuje, jak tancuju,“ chlubila se rozpustilá Barbora. Porotce Jaro Slávik (45) ale nad vtipným tanečkem jen kroutil hlavou. A Jakub Prachař (36) se jen smál. Na ukázku se podívejte ve videu. ■