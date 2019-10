Je prý jedním z nejzábavnějších „ksichtů“ české populární scény: Kde všude nás Sandra Pogodová rozesměje?

Sandra Pogodová ráda baví lidi. Super.cz

"Nově jsem dostala příležitost moderovat lifestylový magazín Pralinky, což mě ze začátku trochu zaskočilo. Myslela jsem, že je to spíš pro nějaké krásky, než aby to dělal někdo s mým obličejem a postavou. Ale chtěli to pro normální ženy od třiceti výš, aby se u toho dobře bavily. V tom případě se na mě obrátili správně," smála se Sandra, která pořad doplnila o Lindu Finkovou Anetu Christovovou a Vlaďku Pirichovou. "Natáčení si velmi užívám, a když jsem to zhlédla, musím říct, že to opravdu není typický lifestylový magazín," míní Sandra.

Rozhodla se také knihu, kterou napsala se svým otcem Hoď se do pogody, upravit jako zájezdové představení. "Z knihy mám velkou radost, protože funguje přesně tak, jak měla. A s tátou začínáme jezdit s pořadem, kde se hraje, zpívá a samozřejmě předčítají povídky. Má to trochu nádech povídek Miloslava Šimka, když si to pustíte na audio, tak on to točil i se smíchy, live ze sálu," nebála se přirovnání k legendě českého humoru.

Dále se pak Sandra vrací na divadelní prkna v muzikálu Trhák, kde hraje potřeštěnou listonošku, a těšit se na ni můžeme i v jednom z dílů televizního pořadu To se ví, který jela natáčet týden po našem rozhovoru. "Opět naverbovali všechny veselé ksichtíky z našeho šoubyznysu, tak se na to moc těším," svěřila. ■