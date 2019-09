Roman v Talentu odrovnal porotu tímhle příšerným zpěvem. Neodradilo ho to a splnil si sen jako Conchita Wurst

Talent - aftershow. Roman dostal šanci jako Conchita Wurst. Video: archiv FTV Prima

V Aftershow Talentu bylo opět hodně veselo. Sonia Edde a Jakub Kotek se rozhodli utěšit čtrnáctiletého Romana, který to v pátečním Talentu pěkně schytal.

Do televizní show se přihlásil, aby spolužákům ukázal, co v něm je a zvedl si sebevědomí. Brutálně nervózní Roman si vybral lidovou píseň Anička dušička. A to neměl dělat.

Ač prý zpívá 2,5 roku, výkon to byl příšerný a Roman dostal 4 křížky, jak si můžete připomenout ve videu. I tak se mladík nechtěl vzdát svého uměleckého snu, a tak mu Soňa s Jakubem umožnili nápravu v Aftershow.

Roman se ukázal na velkém pódiu jako Conchita Wurst, což se mu náramně líbilo. Jak dopadl, se podívejte ve video ukázce. ■