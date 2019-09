Románek holkám dlouho nevydržel: Rozvádějící se Miley Cyrus se rozešla se sexy televizní hvězdou

Miley Cyrus ukončila vztah s Kaitlynn Carter. Profimedia.cz

Miley Cyrus (26) a televizní hvězda Kaitlynn Carter (31) spolu randily od doby, co svět obletěly zprávy o rozchodu Cyrus s manželem Liamem Hemsworthem . Podle E! News je už ale se žhavým románkem konec. A byla to údajně Miley, kdo jej utnul.

„Začalo to být vážné, a to se jí nelíbilo,“ sdělil zdroj blízký zpěvačce. „Ze začátku to byla jenom zábava, to se však změnilo a bylo tam příliš mnoho emocí. Vztah eskaloval rychle, tak chtěla trochu přibrzdit. Bylo to nečekané, ale musela to udělat. Právě ukončila manželství, nechtěla se nechat Kaitlynn takhle unést.“

I Carter ukončila svazek s manželem Brodym Jennerem, nevlastní bratrem Kendall a Kylie Jenner, teprve nedávno. Vztah se Cyrus tak většinu hodně překvapil, neboť ani jedna z dam se jím nijak netajila. Společně byly spatřeny během krátkého vztahu nesčetněkrát.

Cyrus s Hemsworthem se vzali na sklonku loňského roku po deseti letech vztahu. Ten údajně skončil kvůli hercovu divokému životnímu stylu. ■