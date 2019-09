Nikdy nezažila větší bolesti! Majitelka nejhezčího zadečku šoubyznysu si nechává odstraňovat tetování blízko intimních partií

Nela Slováková Super.cz

Blogerka a návrhářka plavek Nela Slováková (29) se pyšní jednoznačně nejvíc sexy pozadím z českých celebrit. Kam se hrabou modelky či missky. Sama si je vědoma, že kdyby soutěž o nejkrásnější zadeček existovala, vyhrála by ji.

"Doufám, že bych to vyhrála," řekla Super.cz se smíchem. "Vím o tom, že nemám plochý zadek, zase mám ale kratší nohy," dodává. Její přítel ale zase tak nadšený není. "Lukáš mi říká, že bych na tom mohla ještě zamakat. Mám asi ještě rezervy. Je drzej," zlobí se Nela.

Blogerka se pyšní tetováním, které má pod pozadím. Má i další jako například hvězdičky na podbřišku. Ty si ale momentálně nechává odstraňovat. "Mám tetování čtyři roky. Nenosím ale tak krátký šaty, aby to bylo vidět. Je to vidět, když mám plavky. Vzniklo to spíš nudou. Mašlička je nenápadná, stylová, růžová, malinká, tu si nechávám, jiná tetování ale půjdou pryč. Už se na tom pracuje," prozrazuje.

"Mám na podbřišku tlapičky. Nejsem s nimi spokojená, podstupuju odstraňování. Je to peklo, bolí to extrémně. Mám posunutý práh bolesti, ale tohle je strašný," dodala na relaxačním víkendu v rakouském spa, kde byla s partnerem Lukášem. ■