Striptérka z Discopříběhu nestárne: Čížkovská na sobě maká a předvedla se v upnutých elasťákách!

Eva se sportem udržuje v kondici. Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Herečka Eva Čížkovská (53) se do povědomí diváků dostala počátkem devadesátých let, kdy si zahrála striptérku Álu v legendárním Discopříběhu. V poslední době se objevuje na obrazovce jako bufetářka v seriálu Modrý kód a vypadá stále skvěle. Jaký je její recept na stárnutí?

„Pokud mám volno a práce mi to dovolí, tak chodím pravidelně cvičit, chodím klidně i šestkrát týdně, cvičím na vibračních plošinách, dopřávám si cvičení pod proudem a také miluji zeštíhlující tělové zábaly proti celulitidě,“ řekla Super.cz Eva.

Samozřejmě ale vzápětí dodala, že nestačí pouze dostatek pohybu, ale musí také myslet na svůj jídelníček, který musela také upravit. „Díky cvičení si mohu dopřát, co se týká gastronomie, to, co mám opravdu ráda. Ale musím myslet na to, kdy a v jaké míře. Samozřejmě jsem musela upravit svůj jídelníček a hlídat si ho. A důležitý je také pitný režim,“ práskla na sebe herečka, která si vyrazila zaběhat.

„Kdykoli mi to můj diář dovolí, ráda se zúčastním akce, kde mohu pomoci. Proto jsem se také velmi ráda s kolegy z Modrého kódu zúčastnila běhu pro Nadaci Terezy Maxové,“ dodala závěrem Eva. ■