Našla syna v bezvědomí a zachránila mu život: Hvězda Ulice Ilona Svobodová promluvila o těžké nemoci

Ilona Svobodová se rozpovídala o synově nemoci. Michaela Feuereislová

Období nebylo lehké ani pro její děti, a to především pro syna Filipa. Ten začal mít v dětství zdravotní problémy, o kterých se nyní herečka, známá z nekonečného seriálu Ulice, rozpovídala. Už její těhotenství s Filipem provázely komplikace a strávila skoro celých 9 měsíců v nemocnici. „Bohužel jsem měla v těhotenství hodně narkóz. Nechci tím nikomu sahat do svědomí, ale možná ty problémy vznikly v tom těžkém těhotenství. Já jsem ležela v Podolí pořád v nějakém stresu a báli jsme se, abychom to oba vydrželi,“ svěřila se Svobodová.

„Něco se pošramotilo, protože Filip hrozně dlouho nemluvil, ale tím, jak měl starší sestru, tak uměl všechno dělat,“ svěřila herečka s tím, že se syn rozmluvil až ve čtyřech letech, a naopak mluvil neustále.

Pak postupně začaly problémy. Jednoho dne ho našla v bezvědomí. „Filip seděl u počítače, dělal něco do školy a já jsem šla pracovat. Sešla jsem zahradou pod dům a tam jsem se otočila a něco mi řeklo, že se musím vrátit. A našla jsem ho ležet na zemi v bezvědomí,“ prozradila Ilona v premiérovém dílu 13. komnaty.

„Myslela jsem, že dělá vtipy, tak jsem na do něj šťouchala. Ale nedělal. Vzpomněla jsem si na brannou výchovu a na vše, co nás učili na základní škole, a do toho jsem volala záchranku,“ popsala herečka chvíle strachu. Její syn následně strávil nějakou dobu v nemocnici, kde se zjistilo, že příčinou jeho kolapsu byl silný epileptický záchvat.

Po propuštění z nemocnice Ilona vyhledala speciální pedagožku, která s Filipem začala intenzivně cvičit, mj. tzv. Feuersteinovu metodu, jež u nás tehdy nebyla všeobecně známá a velice mu pomáhala. „Vrátil se pak normálně do školy, jenom ten mozek nepracoval tak jako před tím,“ prozradila herečka. Aby se jeho stav komplexně normalizoval a zlepšilo se mu soustředění, docházela Ilona se synem také na procvičování motoriky a každodenně s ním různé dovednosti cvičila.

Pět let s ním cvičila nejen Ilona, Filipovi pomáhala také jeho nevlastní sestra Adéla. Jejich píle přinesla výsledky. Filip úspěšně složil maturitu, má za sebou vydanou sbírku básní a pracuje jako asistent se seniory. ■