Pamatujete si ji ještě z prvních dílů Ulice? Tahle sympatická herečka musí v novém filmu čelit brutálnímu násilí

Filmového vraha si zahraje Aleš Bílík. Foto: archiv filmu Poslouchej

Televizní diváci jsi ji pamatují hlavně jako představitelku They Nekonečné v seriálu Ulice. Kristýna Podzimková ale spíš než na televizních obrazovkách boduje na divadelních prknech a na stříbrném plátně. Aktuálně ji můžeme vidět v hororovém snímku Poslouchej.

V novém českém hororu se zhostila hlavní postavy Elišky, na které bude spácháno brutální násilí. S natáčením kupodivu problém neměla.

„Postavě šlo o život, mně ne. To je dost podstatný rozdíl. Když hraju cokoli, snažím se být neustále nad postavou, nenanášet na sebe všechny ty příběhy, strachy, bolesti… Z toho by se pak člověk jednoho dne ’zvencnul’. Málokdy sama sebe emočně násilním,” svěřila se nám Kristýna, která neměla problém ani s natáčením scén, kdy ji kolega Aleš Bílík zaživa pohřbívá.

„Tohle není nic, co by nabízely zážitkové agentury... Ale David (David Laňka, který film režíroval s kolegou Martinem Müllerem - pozn. red.) vykopal docela pohodlnou díru. Nejtěžší bylo nepohnout se, když mi hlína padala do nosu nebo očí,” vzpomíná herečka.

Při sledování filmu na premiéře v kultovním kině Lucerna se prý nebála. „Nedokážu se na kus, na němž jsem participovala, dívat jako nestranný divák. Neumím se tak příběhu oddat. Spíš si vždycky říkám, co jsem mohla udělat lépe nebo jinak. Tyhle projekce mi slouží jako zpětná sebereflexe,” říká Kristýna, která se prý naštěstí ani do zdánlivě podobné situace nikdy v životě nedostala. „Párkrát jsem se v nebezpečných situacích ocitla, ale v takto extrémních naštěstí nikdy.”

Kromě posledního velkého filmového počinu se Podzimková věnuje také divadlu. „Je to můj denní chleba. Právě zkouším v Činoheráku v Ústí, hned na to navazuje zkoušení v D21 a taky natáčím film Bábovky, který půjde do kin za rok,” říká sympatická brunetka, pro kterou je účinkování v nekonečném seriálu, který ji přinesl největší míru popularity, už nyní zastřeno v mlze.

„V Ulici už nejsem dost dlouho na to, aby se mi stále stýskalo. Ale vděčím jí za mnohé. Kromě přátelství, která jsou stále pevná, je to řemeslná práce, ať si kdo chce, co chce, říká a taky zjištění, že denní seriál tovární výroby se dá dělat poctivě a zodpovědně. Myslím tím výrobní a tvůrčí tým,” říká Kristýna Podzimková. ■