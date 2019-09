Většinu roku chodí známý reportér bos. Nohu si ale poranil, když to nejméně čekal

Po zranění pod ním zůstala kaluž krve. Herminapress

Honza nezůstal jen u maskáčového oblečení, ale pustil se i do doprovodných aktivit, kterými se mohli hosté na akci před projekcí bavit. Paradoxní je, že vrhání nožem a střílení lukem zvládl reportér televize Seznam bez úhony, ale následně poranil se při obyčejné chůzi.

Tuna totiž poslední čtyři roky chodí většinou bez obuvi. „Já chodím často bos. Ve městě se mi nikdy nic nestalo, protože tam se člověk dívá pod nohy. Ale tady jsem nečekaně šlápl na střep a tak jsem si to nechal hned ošetřit,” říká Honza.

Nebylo to poprvé, kdy si Tuna poranil chodidla, když to nejméně čekal. „Když jsme natáčeli pořad na Maledivách, tak jsem běhal kolem ostrova a pořezal jsem si nohu o zlomený korál. Když si člověk myslí, že se nic nemůže stát, tak se to stane,” krčí rameny reportér.

A proč vlastně Tuna převážou část roku chodí bos? „Je to svoboda, která je pro mě nejvyšší hodnotou. Svoboda pro mé nohy. Tkaničky a cizí kůže na nohách mi vadí,” vysvětlil nám Tuna, který se pohybuje bos od jara do podzimu.

Reportér se zbavil bot právě díky natáčení pořadu Fast Foot pro televizi Seznam. „Myslel jsem si, že se dá chodit bos na pláži, na louce, nebo na zahradě. Pak jsem ale točil jeden pořad a připravoval se na půlmaraton, kde nás učili běhat bosi,” dodal Jan Tuna, kterého ani nedávná nehoda neodradí od chůze bez bot. ■