Poprvé ženou: Roman Zach se ve Tváři proměnil v Ellu Fitzgerald, líbí se vám?

Roman Zach v dámském převleku Foto: archiv TV Nova

Dámské boty, paruka a dlouhé šaty. V sobotním díle šesté řady show Tvoje tvář má známý hlas se Roman Zach (46) předvede v nelehkém úkole. Se svými 202 centimetry se totiž musel převtělit do ženy. A to rovnou do legendární jazzové zpěvačky.