Plastikami protkaný Rodrigo Alves už nechce být živým Kenem: Nabral 17 kilo a je prý bezpohlavní

Rodrigo Alves Profimedia.cz

Inspiroval se prý zpěvákem Samem Smithem, který si nedávno začal od svých blízkých nechat dokonce onikat. Od televizních producentů Alves prý dostal nařízeno, aby zhubl 17 kilo, on to však odmítá s tím, že je takhle šťastný.

Alves se vydal do Thajska, kde nafotil i „bezpohlavní“ snímky, jak focení sám označil. V Thajsku strávil skoro měsíc a učil se způsobu života místních a věnoval se buddhismu.

Alves nafotil "bezpohlavní" snímky.

„Změnil jsem styl a přibral, takže už nevypadám jako Ken. Vždy jsem chtěl mít volnou ruku, abych mohl být tím, čím jsem chtěl, a mám velké štěstí, že žiju v civilizované společnosti, která tohle lidem umožňuje,“ svěřil Daily Mailu.

Alves pokračoval, že by byl rád uznáván za svůj životní příběh i za to, jak dokázal změnit svůj vzhled. To by se mu podle vlastních slov jako živému Kenovi nemohlo podařit. Výjimečně si tedy hodlá ponechat i svá kila navíc.

„Je mi 36, nemohu vypadat hubeně. Snažím se teď vypadat přirozeně a obklopovat se lidmi, kteří mě mají rádi pro to, jaký jsem, než jak si sám sebe představuji,“ doplnil s tím, že v posledních letech se snažil konstantně naplnit něčí očekávání. Snaha být dokonalým ho však neučinila šťastným.

„Vždy jsem držel diety a prodělal na 22 liposukcí. Konečně jsem se naučil, že je v pořádku nebýt dokonalý. Hodně jsem přibral a žádný z mých outfitů mi nesedí. Na ulici mě už nepoznávají a pletou si mě často se ženou, ale vůbec mi to nevadí,“ nechal se slyšet na závěr. ■