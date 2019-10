Sexy novomanželka Petera Pechy k nepoznání! Kudrnatá blondýnka, jak ji neznáte, v roli modelky

Kateřina Pechová Foto: Hair studio Honza Kořínek (5x)

"Já jsem si ten den opravdu užila, byl to krásně strávený čas, nejvíc pyšná jsem na to, jak je moje maminka krásná. Těšilo mě pozorovat, jak ji těší, že já jsem šťastná. Děkuju moc za tu příležitost, a navíc máme nádherné fotky na památku,“ usmívá se Kateřina Pechová.

To, že je jejich vztah výjimečný, potvrzuje i to, že se Kateřina rozhodla vzít si za svědka na své nedávné svatbě právě matku. "Celý ten den byl nádherný a jsem ráda, že mi byla máma takhle blízko, bez ní bych si to ani neužila a ani bych se necítila dobře,“ vysvětluje Katka.

Byla šťastná, že spolu nafotily novou vlasovou kolekci a budou mít fotky na památku. "Vztah, jaký má Kačka s mámou Věrou, je opravdu krásný. Znám ho, protože Věra je součástí mého týmu, a tak můžu velmi zblízka vidět, jak tyto dvě osoby jsou spojené v jednu. Je to krásné pozorovat,“ dodal kadeřník Honza Kořínek. ■