Náhradnice Markéty Fialové vypadá 10 měsíců po porodu v bikinách fantasticky: A její předchůdkyně je těhotná!

Michaela Indráková porodila před 10 měsíci syna Matyáše. Foto: Tereza Melicharová (4x)

Tohle byl ale opravdu velký fór, který nezorganizuje nikdo jiný než sám život. Dvě kamarádky z TV Nova Michaela Nová a Michaela Indráková se společně s dětmi a partnery vypravily na dovolenou do Itálie.

A právě tam z televize jedné z nich, Míše Indrákové, zavolali, zda by nevystřídala Markétu Fialovou, která se rozhodla přejít na konkurenční Primu, v pořadu Střepiny. Vtipné je, že právě před Fialovou tento pořad moderovala Nová, kterou nyní můžeme vídat v magazínu Víkend.

"Nabídky moderovat Střepiny si moc vážím, protože jde o divácky, ale i osobně můj dlouhodobě oblíbený pořad, do kterého jsem ráda a pravidelně přispívala už od mého nástupu do zahraniční redakce TV Nova před 11 lety. Telefonát s nabídkou moderování shodou okolností přišel také v zahraničí, během dovolené v Itálii, kam se každoročně vracím. A po první návštěvě se synem to vypadá, že půjde i o oblíbené místo našeho Matýska," svěřila Indráková, která má deset měsíců po porodu naprosto fantastickou postavu.

Vtipné bylo, že dovolenou v italském Garganu trávila právě s kolegyní Míšou Novou. Ta Střepiny uváděla před Markétou Fialovou, která ji vystřídala kvůli Míšinu těhotenství. A nyní Nová čeká druhé dítě.

"Čeká mě další pauza v natáčení, protože Emmince se v únoru narodí ségra nebo brácha, tak se moc těšíme. Dovolená na Garganu byla báječná, i když o leháru pod slunečníkem si mámy mohou nechat jen zdát. Ale Emma dělala malému Matýskovi animátorku, tak jsme s Míšou mohly probírat trochu i práci,” připravovala jedna Míša druhou na její budoucí post. ■