Sinéad O'Connor tvrdí, že se ji autor jejího nejslavnějšího hitu snažil zbít. A promluvila o islámu, ke kterému konvertovala

Irská zpěvačka loni oznámila, že konvertovala k islámu. Profimedia.cz

„V islámu to nenazýváte konverze, ale návrat - ideou je, že jste se jako muslimové narodili. Muslimkou jsem celý svůj život. Jen jsem si to neuvědomila,“ řekla v televizi irská zpěvačka.

O'Connor se proslavila především hitem Nothing Compares 2 U, jehož autorem je zpěvák Prince (✝57). Když se jí moderátor Piers Morgan zeptal, zda se s ním vůbec někdy setkala, Sinéad odpověděla, že ano, dobrá slova pro něj ale neměla. Naopak. Zpěváka, který v dubnu 2016 zemřel na předávkování opiáty, obvinila z pokusu o násilí.

„Snažil se mě zbít,“ řekla na jeho adresu. „Byla to velmi děsivá zkušenost. Zavolal si mě do svého domu a já hloupá jsem šla sama. Chtěl, abych byla jeho chráněnkou, a nařídil mi, ať v rozhovorech nemluvím sprostě. Řekla jsem mu, kam může jít. Odešel po schodech nahoru, vzal polštář, ve kterém měl něco tvrdého. Utekla jsem z domu a schovala se za stromem,“ vyprávěla.

„Potkali jsme se na silnici v Malibu, v pět ráno, plivla jsem na něj a on se mě snažil praštit. Musela jsem zazvonit na něčí zvonek u dveří, to mě učil táta, že mám udělat, když se dostanu do takové situace,“ uvedla zpěvačka v pořadu.

„Nejsem jediná, kdo takhle dopadl. Jedna z dívek z jeho kapely skončila se zlámanými žebry,“ tvrdila dál. Zástupci Prince se k obvinění zatím nevyjádřili.

Zpěvačka v posledních letech bojovala s psychickými problémy, trpěla depresemi, veřejně vyhrožovala sebevraždou a skončila na psychiatrii. Svou matku v jedné z drsných zpovědí, které zveřejnila, obvinila z tyranie. ■