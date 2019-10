Lékaři jí konečně sdělili diagnózu: Kim Kardashian trpí nepříjemným chronickým onemocněním

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (38) v poslední době trápily nepříjemné kožní a kloubní problémy. V poslední epizodě rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians se konečně od lékařů dozvěděla výsledky rozsáhlých testů. Verdikt zněl psoriatická artritida.