Iva Pazderková strávila v létě 3 týdny v Japonsku: Na kolik ji cesta s batohem a spaním po ubytovnách vyšla?

Iva Pazderková vyprávěla o dovolené v Japonsku. Super.cz

Splnila si svůj celoživotní sen a vyrazila na tři týdny do Japonska, kam se těšila už na karlovarském filmovém festivalu. Fotografie z pobytu už jsme na Instagramu Ivy Pazderkové (39) mohli sledovat, teď nám svěřila svoje dojmy i to, kolik ji to vlastně stálo.

"Předčilo to všechna moje očekávání, ani se mi nechtělo vracet. Procestovali jsme velký kus země, bylo to pro mě jako jiná planeta. Jeden z nejhezčích zážitků byl výstup na horu Fuji, i když to bylo hodně náročné, nakonec jsme to zvládli i bez toho, abychom si kupovali kyslík. Z časových důvodů jsme dali nejprudší trasu, kdy jsme šest hodin stoupali do skoro čtyř tisíc metrů," vyprávěla nám.

V jiné oblasti Japonska jí dal zase zabrat hmyz. "To bylo v Shirakawago, což je UNESCEM chráněná vesnička v horách a jsou tam tropy, i když je to ve stejném zeměpisném pásu jako Španělsko. Je tam hodně jedovaných tvorů, pavouků, stonožek a sršňů, to mě trochu stresovalo. Ale nic mě nekouslo, to už bychom si tady nepovídali," svěřila.

Ubytování si pochvalovala, i když většinou s partnerem bydleli v hostelech v pokojích s cizími lidmi. Cestování pojali nízkonákladově, jen s batohem a minimem luxusu. "Občas jsme si pokoj sami pro sebe dopřáli, ale stejně měl velikost koupelny. Ale spaní v hostelech je tam v pořádku a cestujeme takhle rádi. I v tom nejlevnějším hostelu v Japonsku je absolutně čisto, dostanete k dispozici kartáček, holítko i špunty do uší. Soukromí si najdete, postel si zatáhnete... Mně to nevadí," překvapila herečka.

A na kolik ji v takovém úsporném režimu cesta vyšla? Letenku pořídili včas, takže jedna stála 16 tisíc korun, zbytek nákladů byl prý obdobný, jako kdyby byla na dovolené v Praze. "Ty cenové relace, když si nevyskakujete, jsou jako u nás," uzavřela Iva. ■