Stylová nechce být jen ona: V novém klipu Barbora Mottlová vylepšila i svého miláčka!

Bára se svým pejskem Chicem. Foto: Tomáš Janko

Na svých outfitech si nechává vždy záležet a do společnosti vyráží skvěle upravená. Tentokrát to Bára Mottlová (33) nepodcenila ani u svého pejska. Herečka a zpěvačka ho vzala na natáčení svého nového videoklipu.

A aby se pejsek do bláznivého videoklipu hodil, nabarvili ho na růžovo. „Chico vždycky budil při venčení velikou pozornost. Ale teď je to masakr. Neskutečně svítí už na dálku a lidi každého věku jsou z něho hotoví. Chtějí se s ním pořád mazlit, fotit a často vykřikují: Jé, to jsme ještě neviděli,” pochlubila se pyšná panička Bára.

Bára dala svého miláčka v psím salonu obarvit růžovým šamponem, a to tím nejkvalitnějším výrobkem z Japonska, který se hned vymyje. Růžová barva ale nijak malému pejskovi nevadí. „Jako milující psí máma mi samozřejmě na štěstí a pohodě Chicouše maximálně záleží. Tohle je jen jednorázový výstřelek. Na druhu stranu, když vidím, kolik radosti kolem vzbuzuje, bude škoda, až se to smyje,“ dodala herečka.

Režie videoklipu je ujal Ondřej Urbanec, který má na svědomí řadu úspěšných videoklipů a posbíral i několik ocenění. Pro Báru to ale nebyl ten hlavní důvod. S Ondřejem se znají už spoustu let, natočili spolu nepočitatelně projektů a pojí je skvělý pracovní vztah. Ve videoklipu Bára vystřídá celkem šest barevných vizáží, které budou sexy nebo pěkná divočina. ■