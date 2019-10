Takhle sexy ji neznáme: Kateřina Brožová se předvedla ve svůdném modelu coby zpěvačka Rita Ora

Kateřina Brožová jako Rita Ora Foto: archiv TV Nova

Zatímco v prvním díle dostala za úkol proměnit se v populárního rappera , tentokrát dá na odiv své přednosti jako pěvecká diva. Kateřinu Brožovou (51) čeká v druhém díle show Tvoje tvář má známý hlas zajímavá a sexy proměna. Bude muset ztvárnit úspěšnou britskou zpěvačku známou jako Rita Ora. A rozhodně se bude na co koukat.

Kostým pro toto vystoupení totiž připravili pro Brožovou opravdu úsporný. „Těším se moc, bojím se jediné věci – abych neupadla, Mám totiž vysoké podpatky,“ svěřila Kateřina, která bude muset vystupovat ve vysokých bílých kozačkách s platformou. Své štíhlé tělo pak musela nasoukat do bílého body a přes ramena dostala delší kabát.

„Do Rity Ory se nemůžu proměnit úplně, je fakt, že na tanečních zkouškách jsem měla tendenci se hýbat tak nějak po svém. Potom jsem si uvědomila, že ona dělá něco jiného. Nejtěžší je odpoutat se od rytmu, prožívat tu píseň jako Rita a pak se dát během refrénu do tance. Taky si musím včas přehodit mikrofon, budu muset myslet na dost věcí najednou,“ svěřila ke své proměně Kateřina, která se bude do známé divy snažit co nejvíce vcítit. ■