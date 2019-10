Máme se ve StarDance na co těšit: Nora Fridrichová v rudém modelu předvedla zatraceně sexy figuru!

Nora Fridrichová se svým tanečníkem Janem Kohoutem Super.cz

Na tanečním parketu je dennodenně a snaží se toho naučit co nejvíc. Nora Fridrichová (42) je ke svým tanečním pokrokům zatím dost skeptická a příliš si nevěří. „Chodím z tréninků dost unavená, takže mám za to, že jsem toho našlapala hodně, ale nemá to zatím výsledky, ale to nevadí, doufám, že se bude i snaha počítat,“ prozradila na sebe moderátorka České televize.

Její tanečník Jan Kohout dodal, že kroky chytá rychle, ale s pamětí je na tom hůř. To, jak se v tanci zdokonalila, předvede Nora ve StarDance (13) už 12. října. Na tiskové konferenci nyní ale předvedla, že když už nic jiného, tak v šatech bude vypadat výborně.

V červeném modelu moderátorka jen zářila a ukázala nejen skvělou postavu, ale také několik tanečních figur, se kterými ostatním vytřela zrak. Tomu, že má z tančení před diváky velkou trému, se tak nechce pomalu ani věřit. „Já nemám trému z přímého přenosu, nemám trému vystoupit na pódium před lidmi, to je moje práce, ale mám velkou trému tancovat i před sama sebou,“ prozradila nám Nora.

„Nejde mi tancovat před dvěma lidmi, to zapomínám a vystoupit v sále před početným publikem a před televizní kamerou, to je zatím něco, s čím já budu muset nějak pracovat, protože se toho bojím a zatím si to představit neumím,“ dodala moderátorka, která si nyní se svým tanečníkem zve na tréninky diváky. „Bylo nám to doporučeno, takže už to děláme, bylo nám doporučeno, kdykoli půjde někdo kolem naší zkušebny, tak ho máme vtáhnout a něco mu předvést, já se ale zatím dost stydím,“ dodala Fridrichová. ■