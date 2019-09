Pod touhle maskou byste ji jen těžko hledali: Sexbomba Brožová šokovala jako americký raper

Herečka byla k nepoznání. Foto: archiv TV Nova

Nejdříve si myslela, že tento pořad není úplně pro ni . Nakonec ale na nabídku do show Tvoje tvář má známý hlas Kateřina Brožová (51) kývla a rozhodla se postavit jakékoli výzvě. Ta přišla hned v prvním díle. Herečka, ale také zpěvačka dostala za úkol ztvárnit amerického rapera Snoop Dogga.

A nutno říct, že se s touto proměnou poprala bravurně. Dokonalý make-up a skvěle upravené vlasy musely ale tentokrát pryč. Brožová si poseděla několik hodin v kostymérně a pod rukama šikovných maskérů se proměnila k nepoznání.

Pod nánosem líčidel a s černou parukou byste hledali sexy blondýnku jen těžko. A zatímco na tanečním parketu se příliš netrápila, z textu, který se k písni Sensual Seduction musela naučit, jí šla hlava kolem. „To je hrozný masakr. Kdo vymyslel rap, a ještě takhle rychlý, to je děs běs,“ zoufala si před vystoupením. Nakonec ale všechna slova vysypala před publikem lehce z rukávu.

„Dneska nejlepší proměna, maska úplně neuvěřitelná a byl i výborný rapík. Já jsem s tím měla velký problém, když jsem se to učila, to už z hlavy nevymažeš, ale povedlo se to fantasticky,“ nešetřila chválou Michaela Badinková. A zatímco v prvním kole si Brožová vyzkoušela mužský kostým, v dalším díle se na ni můžeme těšit jako na sexy britskou zpěvačku Ritu Oru. ■